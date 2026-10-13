В Сеченовском университете разработали тест на риск рака груди

Специалисты Сеченовского университета представили экспериментальный метод оценки риска рака молочной железы по пяти белковым маркерам в крови. В перспективе он сможет помочь врачам отбирать пациенток, которым требуется более подробное обследование.

Для создания системы исследователи изучили данные 135 женщин. У 55 участниц был подтвержден рак молочной железы, а 80 женщин вошли в контрольную группу. На основе измерений пяти белков ученые разработали шкалу, объединяющую показатели, связанные с воспалением, формированием сосудов и изменениями тканей вокруг опухоли.

При внутреннем тестировании точность модели при выявлении заболевания составила 96,4%. Вместе с тем система не всегда правильно оценивала состояние здоровых женщин и могла причислять их к группе повышенного риска.

Авторы рассматривают метод как вспомогательное средство для оценки вероятности заболевания и определения дальнейшей тактики обследования. Он не предназначен для замены маммографии или других диагностических процедур. По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, преимущество подхода заключается в одновременном учете нескольких биологических процессов, связанных с развитием опухоли, сообщает "Самара Онлайн 24".