Исследование выявило связь длительного воздействия радона с раком мозга

Ученые из Университета штата Орегон выявили возможную связь между длительным воздействием радона и повышенным риском злокачественных опухолей центральной нервной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroepidemiology, сообщает Lenta.ru.

В исследовании использовали данные 159 тысяч женщин, за здоровьем которых наблюдали в среднем около 18 лет. За этот период рак центральной нервной системы диагностировали у 451 участницы. Согласно результатам анализа, чем выше было предполагаемое воздействие радона, тем выше оказывался риск развития таких опухолей. Эта зависимость прослеживалась при различных способах оценки концентрации газа.

Радон образуется в результате естественного распада урана, присутствующего в почве и горных породах. Из грунта он может попадать в здания через трещины в фундаменте и другие щели. Газ способен накапливаться в помещениях, особенно в подвалах и на первых этажах при недостаточном проветривании.

Обнаружить радон без специальных измерительных устройств нельзя: у него нет цвета, запаха или вкуса. Продукты его радиоактивного распада могут повреждать клеточную ДНК. Ранее воздействие радона было установлено как фактор риска развития рака легких.

Исследователи считают, что газ также может играть роль в развитии опухолей головного мозга, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные данные. Работа была наблюдательной, а воздействие радона рассчитывали на основе экологической информации, без индивидуальных замеров для каждой участницы. Поэтому выявленная закономерность не доказывает прямую причинно-следственную связь, сообщает "Самара Онлайн 24".