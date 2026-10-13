Новости Татарстана

Киоски на частных участках в Татарстане попадут под контроль муниципалитетов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Муниципалитеты Татарстана получат право контролировать установку нестационарных торговых объектов на частных землях. Профильный комитет Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству единогласно поддержал системообразующий законопроект, который меняет правила размещения таких точек. Об этом на заседании комитета рассказал его председатель Рягат Хусаинов.

По его словам, до сих пор в республиканском законодательстве оставался серьезный правовой пробел. Если участок принадлежал частнику, тот мог сам, фактически бесконтрольно, ставить на нем ларьки, киоски и павильоны. Из-за этого улицы городов и районов начали массово обрастать объектами, которые ломали архитектурный облик и концепции благоустройства.

Хусаинов напомнил, что на эту проблему не раз обращали внимание раис Татарстана Рустам Минниханов и бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. Документ разрабатывали в том числе с участием властей Казани.

Теперь все нестационарные торговые объекты, включая расположенные на частных землях, должны входить в утвержденные муниципальные схемы размещения и соответствовать единым стандартам внешнего вида.

По словам председателя комитета, сейчас такие павильоны ставят хаотично, а значительная их часть остается вне утвержденных схем. Страдает облик улиц, нет системного подхода к развитию потребительского рынка, а у местных властей не хватает инструментов для наведения порядка. Ответственность за благоустройство и обеспечение жителей торговыми точками лежит именно на муниципалитетах. Новый закон даст им легитимный механизм и для упорядочения существующих павильонов, и для развития торговых сетей. Ранее Минниханов утвердил дорожную карту по улучшению бизнес-климата: она должна снять бюрократические барьеры и ускорить запуск инвестиционных проектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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