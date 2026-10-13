Профессор MIT объяснил, почему авторы текстов ИИ должны отвечать за них
Профессор Массачусетского технологического института Деб Рой предупредил, что распространение текстов, созданных искусственным интеллектом, может поставить под угрозу доверие к общественным обсуждениям. В эссе «Кто стоит за словами?», опубликованном в Bulletin of the Atomic Scientists, он подчеркнул: за использованием ИИ должен стоять человек, готовый отвечать за содержание опубликованного текста.
Рой пришел к этому выводу, изучая языковые модели и возможности ChatGPT. По его мнению, даже качественно написанное и убедительное сообщение не позволяет понять, кто является его автором и несет ответственность за изложенную позицию.
Проблему профессор проиллюстрировал примером из США. В 2017 году Федеральная комиссия по связи получила свыше 22 млн комментариев по поводу возможной отмены правил сетевого нейтралитета. Позднее генеральный прокурор Нью-Йорка сообщил, что почти 18 млн сообщений были поддельными. Прежде для выявления подобных кампаний использовали повторяющиеся фразы и шаблоны, однако современные языковые модели способны генерировать тексты, которые сложнее отличить друг от друга по внешним признакам.
Рой считает, что участники общественных дискуссий должны не только иметь возможность высказаться, но и принимать ответственность за свои заявления. При этом он допускает сохранение анонимности, если личность автора может быть подтверждена доверенной организацией. Необходимость раскрытия личности, по его мнению, следует определять с учетом последствий высказывания и возможных рисков для говорящего.
Профессор предлагает четыре принципа использования ИИ: установление авторства, проверяемость этапов работы, сохранение информации об источниках данных и предоставление большему числу людей возможности участвовать в обсуждениях. ИИ может создавать черновики и обобщать мнения, но не должен подменять человека в вопросе ответственности за итоговый текст.
Практическое применение этих принципов Рой связывает с работой Центра конструктивной коммуникации MIT и организации Cortico. Их проекты помогают проводить групповые обсуждения, анализировать мнения и сохранять связь между выводами и исходными высказываниями. В частности, VoiceTrace позволяет проследить происхождение итоговых утверждений, а New Social Forms изучает, как ИИ меняет взаимодействие сотрудников и выработку совместных решений.
Рой призывает внедрять новые технологии с учетом готовности общества и институтов. Он отмечает, что доверие помогает людям принимать решения и сотрудничать, тогда как ускоренное внедрение технологий без участия заинтересованных сторон может вызвать сопротивление. По его оценке, развитие ИИ пока опережает адаптацию демократических механизмов, сообщает "Самара Онлайн 24".
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец