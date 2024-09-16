В Казани 21 сентября пройдет «Кросс нации»

В конце сентября 2024 года, в Казани состоится «Кросс нации». Об этом рассказал председатель комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета города Линар Гарипов.

Забег абсолютно бесплатный и пройдет он сразу на нескольких площадках: стадион «Локомотив», пришкольные участки, парк «Урам» и Кремлевская набережная. Чтобы принять участие следует пройти комиссию и зарегистрироваться на сайте Государственных услуг. Кроме самих стартов для людей организаторы подготовят развлекательная программа. Кроме того, в честь Года семьи состоится семейный забег.

Также, 21 и 22 сентября 2024 года, будет платный «Казанский полумарафон». Старт - «Миллениум».

Ранее мы писали о том, что в День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik.

Помимо этого, с праздником местных жителей поздравят звезды местной эстрады.