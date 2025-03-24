В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на Вишневского
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В городской клинической больнице №7 Казани в настоящее время проходит лечение один пациент, поступивший после аварии на улице Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, передает Татар-информ.
По данным больницы, двое пациентов были выписаны в конце прошлой недели. Всего в результате ДТП в медицинское учреждение было доставлено восемь человек, пятеро из которых были госпитализированы.
Как ранее сообщал Татар-информ, 10 марта на улице Вишневского в Казани произошла серьезная авария, когда таксист, пытаясь объехать остановившийся автобус, утратил управление и врезался в группу людей, стоявших на остановке.
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