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В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на Вишневского

10 марта на улице Вишневского в Казани произошл...

pixabay

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В городской клинической больнице №7 Казани в настоящее время проходит лечение один пациент, поступивший после аварии на улице Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, передает Татар-информ.

По данным больницы, двое пациентов были выписаны в конце прошлой недели. Всего в результате ДТП в медицинское учреждение было доставлено восемь человек, пятеро из которых были госпитализированы.

Как ранее сообщал Татар-информ, 10 марта на улице Вишневского в Казани произошла серьезная авария, когда таксист, пытаясь объехать остановившийся автобус, утратил управление и врезался в группу людей, стоявших на остановке.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане мужчина во время ссоры до смерти избил приятеля: возбуждено дело.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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