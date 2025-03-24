В Татарстане мужчина во время ссоры до смерти избил приятеля: возбуждено дело

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

По версии следствия, инцидент произошёл ночью 22 марта 2025 года в одной из квартир дома №31 на улице Султанганиева в Азнакаево. Во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 45-летний подозреваемый несколько раз ударил оппонента по лицу, груди и животу, после чего вытолкал его в подъезд. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину. Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех деталей случившегося.

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