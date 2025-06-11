В 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами

11 июня в автобусе № 92 произошел конфликт между пассажирами — как рассказывают свидетели, мужчина напал на беременную женщину после того, как она сделала ему замечание. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян и начал вести себя агрессивно, крича. Когда ему сделали замечание, он напал на женщину. Один из пассажиров вмешался, ударив агрессора. Женщине стало плохо. Мужчина покинул автобус.

Ранее мы писали о том, что в Казани отец силой забрал у врачей свою 4-летнюю дочь с травмой.