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Увеличили количество мест: в Казани 90% школьных столовых заработают в формате ресторанов

В 2023 году 90% школьных столовых Казани заработают в формате ресторанов
Увеличили количество мест: в Казани 90% школьных столовых заработают в формате ресторанов

Екатерина Ряполова

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В школах Казани к новому учебному году реконструировали 21 пищеблок, превратив из в школьные рестораны. Всего с 1 сентября в формате ресторанов будут работать 169 столовых, что составляет 90% от их общего числа, сообщила гендиректор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина на деловом понедельнике.

Она рассказала, что благодаря реновации в 19 отремонтированных столовых были созданы 478 дополнительных посадочных мест, а после открытие четырех новых школ их количество увеличилось еще на 2880. С ее слов, за последние пять лет благодаря ремонту столовых и открытию новых школ удалось создать больше 11 тысяч дополнительных мест.

Отмечается, что средства на модернизацию уже третий год выделяют по решению главы Татарстана Рустама Минниханов по программе обеспечения младших классов бесплатным горячим питанием. В этом году на обновление столовых в республике было направлено 220 миллионов рублей.

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