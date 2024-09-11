Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани

Актер Фатих Айхан из Турции сообщил изданию РИА Новости, что он хотел бы проживать в Казани.

Айхан заявил, что он влюбился в город из-за огромного количества театров и в целом за уделение внимания россиян к культуре. Для него театр находится на 1 месте и только после идут кино и сериалы. Актер признался, что ему нравится играть на сцене, однако последние 6-7 лет он все никак не может выйти на сцену.

Фатих также подчеркнул, что сейчас он пытается не думать о будущем, а жить лишь настоящим.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан совсем скоро начнутся осенние сельхоз ярмарки. Такое распоряжение было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Осенние ярмарки в республике состоятся в период с 14 сентября по 29 декабря текущего года. Известно, что в Челнах за продуктами фермеров можно прийти на 3 территории...