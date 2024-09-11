Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани

Фатих также подчеркнул, что сейчас он пытается ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Актер Фатих Айхан из Турции сообщил изданию РИА Новости, что он хотел бы проживать в Казани.

Айхан заявил, что он влюбился в город из-за огромного количества театров и в целом за уделение внимания россиян к культуре. Для него театр находится на 1 месте и только после идут кино и сериалы. Актер признался, что ему нравится играть на сцене, однако последние 6-7 лет он все никак не может выйти на сцену.

Фатих также подчеркнул, что сейчас он пытается не думать о будущем, а жить лишь настоящим.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан совсем скоро начнутся осенние сельхоз ярмарки. Такое распоряжение было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Осенние ярмарки в республике состоятся в период с 14 сентября по 29 декабря текущего года. Известно, что в Челнах за продуктами фермеров можно прийти на 3 территории...

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Новости России

16 часов назад

ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

решетка от тараканов

Новости Татарстана

день назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

обучение lua с нуля в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Казани

день назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

день назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови

Новости Казани

день назад

За дрифт в Казани 6 сентября оштрафовали 21-летнего водителя BMW

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 10 сентября введены временные ограничения
Новости Татарстана
день назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Казани

5 минут назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома

Важное в РТ

16 часов назад

МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

Новости Казани

16 часов назад

На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан
Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани
Новости Казани
25 минут назад

Турецкий актер Фатих Айхан хочет жить в Казани

Новости Казани

17 часов назад

На первом домашнем матче «Ак Барса» 14 сентября выступят The Hatters

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция

Новости Татарстана

17 часов назад

В Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
4 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
Таксист убил казанца в квартире
Новости Казани
час назад

Таксист убил казанца в квартире