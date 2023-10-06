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· Полина Модестова

Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

ГК «Дело» и СИБУР открыли центр уличного спорта в Казани на набережной реки Ноксы
Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

Администрация Советского района

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Группа компаний «Дело» и СИБУР открыли в одном из новых районов Казани центр уличного гандбола и баскетбола, площадь которых почти три тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГК «Дело».

Площадки находятся на набережной реки Ноксы, а инфраструктура центра включается в себя три площадки для занятий активными видами спорта и четыре трибуны для зрителей.

Вице-президент по взамен с общественностью ГК «Дело» Мария Кобзева отметила, что поддержка отечественного гандбола - важная составляющая социальной политики ГК «Дело». Группа на протяжении нескольких лет спонсирует федерацию и крупнейшие гандбольные клуба страны. В рамках торжественной церемонии на гандбольной площадке была организована игровая тренировка, которую провел спортивный директор Федерации гандбола России, мастер спорта международного класса Дмитрий Бочарников и игроки гандбольного клуба «Зилант». На баскетбольной площадке прошел мастер-класс с участием спортсменов казанского клуба «УНИКС».

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