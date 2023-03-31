Суицид несовершеннолетних: как жителям Казани уберечь ребенка от страшного действия

Психологи рассказали о том, что побуждает ребенка пойти на самоубийство

За последний год в Татарстане вдвое возросло количество суицидов несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. По ее словам, в 2021 году суицид совершили 11 детей, в 2022-м — 22 несовершеннолетних. Все чаще причиной такой страшной ситуации становятся конфликты в семье, непонимание и чувство одиночества ребенка, отметила Волынец. Почему дети накладывают на себя руки? И как уберечь ребенка от самоубийства? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с психологами.

АГРЕССИЯ ИЛИ АУТОАГРЕССИЯ?

Психологи видят причину суицида в том, что человек транслирует на себя накопленную агрессию.

«С точки зрения психологии любой суицид – это аутоагрессия: злость, направленная на себя», - говорит доктор психологических наук, директор Высшей школы частной психологической практики, психотерапевт реестра профессиональных психотерапевтов Европы Сергей Петрушин. – «Когда человек не может выплеснуть ее вовне, если излишне критично, подавляющее воспитание. Это одна из причин. Цензура запрещает кого-то убивать, а типа себя можно. Выброс такой происходит. Хотя в норме человек не должен на себя злиться. Это всегда злость на кого-то.»

Фото: Сергей Петрушин. Фото предоставлено Сергеем Петрушиным

Причем сам человек в такой ситуации может даже не осознавать, что он на кого-то злится, и ему может кажется, что он злится на себя. То есть, иногда человек, избегая внешнего конфликта, создает себе внутренний конфликт. А он подчас оказывается совершенно невыносим.

«Еще тут иногда нарушены определенные ценности. Что ценнее: жизнь или условия жизни? При правильном воспитании у человека должна быть такая установка, что жизнь – это сверхценность, что нет ничего такого, ради чего можно жертвовать жизнью. А если эта ценность нарушена и условия жизни важнее, то вот и могут происходить такие ситуации. Ну, и в случае самоубийства снижена духовная составляющая воспитания, потому что ведь с духовной точки зрения самоубийство считается грехом», - добавил психолог.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ДЕТИ СОВЕРШАЮТ САМОУБИЙСТВО

К суициду наиболее склонны подростки, однако его могут совершить даже самые маленькие дети.

«Были и такие случаи, когда дети накладывали на себя руки в возрасте 5 – 6 лет», - рассказала психолог Камилла Гареева. – «Конечно, в таком возрасте это редко происходит, но тоже возможно. Есть не только подростковые суициды, но и детские в том числе».

А подростковый возраст – это как раз тот возраст, в котором существует высокий риск совершения самоубийства, говорит психолог.

«Подростковый возраст – это кризисный возраст. Идет физиологическая перестройка организма. Плюс акцент у подростков смещается на общении со сверстниками. Основная причина подростковых суицидов – это проблема во взаимоотношениях: с друзьями, с родителями, с романтическим партнером. Кроме того, у подростков происходят изменения в теле: они начинают превращаться в девушек и парней. У некоторых из них бывает неприятие своего тела. А для подростка это дополнительный повод для стресса».

Фото: Upstudy.ru

КАК ПОНЯТЬ,ЧТО РЕБЕНОК НА ГРАНИ САМОУБИЙСТВА

По словам психологов, риск суицида у ребенка возрастает в следующих случаях:

- Подавленное состояние в течение длительного времени, раздражительность

- Непродиагностированная депрессия

- Резкое изменение поведения (когда ребенок, например, утрачивает интерес к тому, что ему всегда нравилось, замыкается в себе и т.д.)

- Разговоры о самоубийстве

С последним пунктом, конечно, все далеко не однозначно. С одной стороны, если ребенок ведет разговоры о самоубийстве, совсем не обязательно, что он собирается претворять в жизнь такие фантазии. Возможно, это просто «крик о помощи», желание донести какую-то мысль до родителей или других людей. И в то же время не стоит недооценивать подобное поведение, поскольку иногда от демонстративных разговоров о суициде до реального суицида может быть один шаг, предупредила Гареева.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ СУИЦИДА

Как видим, если даже и можно выделить какие-то первые «звоночки» того, что у ребенка есть вероятность суицидального поведения, нельзя со стопроцентной вероятностью вычислить тех детей, которые находятся в группе риска. А чтобы уберечь ребенка от такой трагедии, родителям нужно постоянно уделять ему достаточно внимания, находить с ним взаимопонимание, качественно коммуницировать с ним, отмечает Гареева.