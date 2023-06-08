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Сократится на 100 тысяч: в Татарстане уменьшается количество молодых людей и учащаются разводы

В Татарстане к 2028 году количество молодых людей сократится на 100 тысяч человек
Сократится на 100 тысяч: в Татарстане уменьшается количество молодых людей и учащаются разводы

Яна Лаушкина

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Министр по делам молодежи Ринат Садыков привел данные Центра семьи и демографии Академии наук по численности молодежи в рамках 44-го заседания Государственного Совета РТ VI созыва. Он отметил, что к 2028 году количество молодых людей может сократиться на 100 тысяч человек.

Глава Минмолодежи отметил, что статистика фиксирует снижение рождаемости, а также рост разводов. Он заявил, что приоритеты работы министерства по делам молодежи должны быть ориентированы на укрепление роли семьи, а также формирование традиционных ценностей у молодого поколения.

С его слов, такая неутешительная статистика сподвигла ведомство на разработку проекты новой республиканской межведомственной программы, которая будет направлена на развитие института молодой семьи и семейных ценностей.

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