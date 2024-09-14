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· 16+ · Екатерина Елисеева

Сервис доставки Купер теперь может приносить еду на «Татнефть Арену»

Для этого следует выбрать в приложении на телеф...

Предоставлено изданию

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Сервис доставки Купер и ХК Казани «Ак Барс» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь Купер является официальным партнёром клуба в этом сезоне и может доставлять еду на «Татнефть Арену». Об этом изданию рассказали в пресс-службе сервиса.

Первый домашний матч при поддержке сервиса пройдет в субботу, 14 сентября 2024 года. В этот день казанцы сыграют с магнитогорским клубом «Металлург». Уже на этой игре посетители смогут заказать напитки, хот-доги или бургеры на трибуны. Для этого следует выбрать в приложении на телефоне адрес стадиона (улица Чистопольская, 42), а также прописать сектор и номер места.

"Любимая казанцами команда «Ак Барс» имеет много титулов и регулярно радует своих болельщиков яркой игрой, заброшенными шайбами и, конечно же, победами. Мы решили разделить эти впечатления и сделать просмотр домашних матчей ещё комфортнее", - сказал Айдар Исхаков, директор операционной платформы Купера.

В рамках партнёрства сервис поддержит идеи казанского клуба по развитию хоккея в городе. Кроме того, планируется осуществить медийные активности по популяризации спорта с участием хоккеистов клуба, офлайн-промо и эксклюзивного матча.

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