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Самолет, летевший из Турции, экстренно сел в Казани

Самолет, летевший из Турции, экстренно сел в Казани

Фото: открытые источники

Самолет авиакомпании Southwind Airlines, выполнявший рейс Анталья – Екатеринбург, сел в Казани. Причиной, по словам пассажиров, стали неблагоприятные условия в Кольцово.

"Сели в Казани около 01:00. Из самолета не выпускали до 03:30. Сказали, что в Кольцово коэффициент сцепления не позволяет принять наш самолет. Ждали, когда расчистят полосу. Кружили над Полевским больше часа, ждали. В итоге полетели в Казань", - передает Е1 слова пассажира.

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