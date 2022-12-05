Самолет, летевший из Турции, экстренно сел в Казани

Самолет авиакомпании Southwind Airlines, выполнявший рейс Анталья – Екатеринбург, сел в Казани. Причиной, по словам пассажиров, стали неблагоприятные условия в Кольцово.

"Сели в Казани около 01:00. Из самолета не выпускали до 03:30. Сказали, что в Кольцово коэффициент сцепления не позволяет принять наш самолет. Ждали, когда расчистят полосу. Кружили над Полевским больше часа, ждали. В итоге полетели в Казань", - передает Е1 слова пассажира.