Новости Казани
· Полина Модестова

Салон из искусственной светлой кожи: один из вузов Казани закупает электрокар за 4 миллион рублей

В Казани вуз закупает электрокар за 4 миллиона рублей
Салон из искусственной светлой кожи: один из вузов Казани закупает электрокар за 4 миллион рублей

pixabay

Подписаться в Telegram

Казанский государственный энергетический университет хочет приобрести электромобиль за 4,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно опубликованной документации, вузу необходим SUV-кроссовер 2022-2023 года выпуска, мощность двигателя которого будет не меньше 200 лошадиных сил. Пробег не должен превышать три тысячи километров.

Внутри у электрокара будет салон из искусственной светлой кожи. Как предполагает портал inkazan.ru, вуз хочет приобрести Volkswagen ID.4 CROZZ, однако в документах конкретной модели нет.

Деньги на указанные цели КГЭУ выделит сам. Они были получены от приносящей доход вузу деятельности. Электрокар необходим учебному заведению до 20 ноября 2023 года, а итоги аукциона проведут 16 октября 2023 года.

На данный момент нет информации о том, для чего КГЭУ необходим такой автомобиль.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

день назад

Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

дезинсекция от тараканов служба

Спортивные новости Казани

день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Интересное в Казани

3 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

файер шоу в Красноярске

Спортивные новости Казани

день назад

«После Билялетдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Новости Татарстана

день назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Новости Татарстана

день назад

Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани
Лонгриды
3 дня назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Важное в РТ

час назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка отмечают рост спроса на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Новости Казани

2 часа назад

Казань становиться центром обсуждения: на саммите стран БРИКС соберутся главы 26 государств

Новости Казани

3 часа назад

Будет присутствовать представитель страны: Таджикистан примет участие в «московском формате» в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами
Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой
Спортивные новости Казани
час назад

Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

3 часа назад

Ранее дети уже обращались к главе РТ: в поселке Вишневка прокурору пожаловались на отсутствие школы

Новости Казани

3 часа назад

Самые редкие и наиболее частые: стало известно, как казанцы называли детей на прошлой неделе

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане спроси на изучение китайского языка за лето 2023 года вырос на 12%
Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз