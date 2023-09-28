Салон из искусственной светлой кожи: один из вузов Казани закупает электрокар за 4 миллион рублей

В Казани вуз закупает электрокар за 4 миллиона рублей

Казанский государственный энергетический университет хочет приобрести электромобиль за 4,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно опубликованной документации, вузу необходим SUV-кроссовер 2022-2023 года выпуска, мощность двигателя которого будет не меньше 200 лошадиных сил. Пробег не должен превышать три тысячи километров.

Внутри у электрокара будет салон из искусственной светлой кожи. Как предполагает портал inkazan.ru, вуз хочет приобрести Volkswagen ID.4 CROZZ, однако в документах конкретной модели нет.

Деньги на указанные цели КГЭУ выделит сам. Они были получены от приносящей доход вузу деятельности. Электрокар необходим учебному заведению до 20 ноября 2023 года, а итоги аукциона проведут 16 октября 2023 года.

На данный момент нет информации о том, для чего КГЭУ необходим такой автомобиль.