Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Ильи Помазуна

Директор «Рубина» обсудил с Матч-ТВ слухи о переводе в «Рубин» игрока ЦСКА Ильи Помазуна.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Подписаться в Telegram

Директор «Рубина» обсудил с Матч-ТВ слухи о переводе в «Рубин» игрока ЦСКА Ильи Помазуна.
Александр Айбатов заявил, что таких планов у клуба нет и по присутствию вратарю ЦСКА в казанской футбольной команаде «вопроса не стоит».
Недавно футбольный клуб покинул основной голкипер Юрий Дюпин и в сети активно ищут ему «замену». В казанский «Рубин» из «Пари НН» уже перешёл вратарь Артур Нигматуллин. Но Айбатов не исключает появление ещё одного вратаря в команде, ведь трансферная компания ещё не завершилась.
Ранее мы писали, что сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье, обыграв команду из Казахстана

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Новости Татарстана

22 часа назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

санитарная обработка кузова борщевка

Новости Казани

день назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

обзвон базы стоимость в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Татарстана

7 часов назад

Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
Новости Казани
2 дня назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Казани

18 минут назад

«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Ильи Помазуна

Новости Казани

час назад

Средняя загрузка спортивных площадок зрителями на Играх БРИКС составила 82%

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах жители отблагодарили рабочих программы «Наш двор» праздничным обедом

Новости Татарстана

4 часа назад

На территорию Татарстана вернётся краснокнижный сокол

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани
Новости Казани
2 дня назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Глава РТ объявил о завершении Игры БРИКС

Новости Татарстана

5 часов назад

Сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье

Новости Казани

6 часов назад

В Казани семейная пара на квадроциклах устроила пьяную погоню от полицейских

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Интересное в Казани
4 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
2 дня назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер