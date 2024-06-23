«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Ильи Помазуна

Директор «Рубина» обсудил с Матч-ТВ слухи о переводе в «Рубин» игрока ЦСКА Ильи Помазуна.

Александр Айбатов заявил, что таких планов у клуба нет и по присутствию вратарю ЦСКА в казанской футбольной команаде «вопроса не стоит».

Недавно футбольный клуб покинул основной голкипер Юрий Дюпин и в сети активно ищут ему «замену». В казанский «Рубин» из «Пари НН» уже перешёл вратарь Артур Нигматуллин. Но Айбатов не исключает появление ещё одного вратаря в команде, ведь трансферная компания ещё не завершилась.

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