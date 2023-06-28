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"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом

Ильсур Метшин поздравил верующих жителей Казани с Курбан-байрамом
"Пусть принесет в ваши дома и семьи тепло и радость": Ильсур Метшин поздравил казанцев с курбан-байрамом

Мэрия Казани

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Глава Казань Ильсур Метшин обратился к верующих горожанам и поздравил их с Курбан-байрамом.

- Священный для каждого мусульманина праздник, Курбан-байрам, знаменующий завершение паломничества к исламским святыням, является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего народа и напоминает о подлинных нравственных ценностях ислама, - подчеркнул Метшин.

Он также отметил, что праздник является символом торжества добра и милосердия, великодушия и заботы о ближнем. Глава города пожелал казанцам крепкого здоровья и счастья.

- Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома и семьи тепло и радость, благополучие и взаимопонимание!

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