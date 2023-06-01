Новости Казани
· Полина Модестова

Протяженность ветки составит 5,75 км: появился проект первого участка второй линии метро в Казани

В Казани 1 июня опубликовали проект планировки первого участка второй линии метро
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Мэрия Казани сегодня, 1 июня, опубликована документ, в котором был утвержден проект планировки и межевания территории первого участка второй линии метрополитена. Она пройдет от станции "Улица Юлиуса Фучика" и до "Ул. Академика Сахарова". Протяженность ветки составит 5,75 километра.

Сообщается, что в рамках устройства второй ветки метро будут установлены все необходимые подземные и надземные сооружения, а также реконструированы и созданы инженерные сети.

В первую очередь второй ветки метро входят четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», станция «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова», а также соединительная ветка и пешеходный переход от первой из вышеперечисленных до "Дубравной".

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