"Прилетело": в Казани на Сафиуллина фейерверками атаковали балкон многоэтажного дома
Фото: социальные сети
В Казани фейерверками атаковали балкон многоквартирного дома № 17 по улице Сафиуллина. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, приложив соответствующие кадры.
Запускавшие праздничный салют делали это не на специально отведенной площадке, а рядом с жилым домом и автомобилями, в итоге петарды атаковали балкон.
"Салютом попали прямо на балкон. Хорошо, что не загорелось, но мозги то надо включать!", - отметили очевидцы.