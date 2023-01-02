"Прилетело": в Казани на Сафиуллина фейерверками атаковали балкон многоэтажного дома

В Казани фейерверками атаковали балкон многоквартирного дома № 17 по улице Сафиуллина. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, приложив соответствующие кадры.

Запускавшие праздничный салют делали это не на специально отведенной площадке, а рядом с жилым домом и автомобилями, в итоге петарды атаковали балкон.