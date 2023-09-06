Постановка представлена в четырех категориях: Спектакль ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию

Спектакль ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию

Спектакль «Книга силы» Казанского государственного театра юного зрителя был номинирован на Национальную премию «Музыкальное сердце театра».

Постановка представлена в четырех категориях: «Лучшая пьеса» (Андрей Лысяков), «Лучшая сценография» (Альберт Махмутов), «Лучшее световое оформление (художник по свету)» (Сергей Коновалов), «Лучший продюсер» (Альберт Махмутов). Помимо того, авторы мюзикла будут бороться и за приз зрительских симпатий.

Сюжет спектакля заключается в том, что мальчик совершает путешествие с героями из сказок Габдуллы Тукая: Мияубике, Козой и Бараном, Су Анасы и Шурале, Кисекбашем и Дивом. Напомним, что премьер «Книги силы» состоялась 24 декабря 2022 года.

«Музыкальное сердце театра» - премия, которая направлена на развитие музыкального театра во всем его жанровом разнообразии. Премия существует с 2006 года.