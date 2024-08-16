После травмирования ребенка аварийную скейт-площадку в «Континенте» снесут

В Казани власти хотят снести скейт-площадку в «Континенте». Причина - ненормативное состояние, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Там планируют организовать новую экстрим-зону.

Местные власти готовы поговорить с местными жителями о обустройстве участка по аналогии с парком на ул. Мира в Дербышках.

Нынешнюю площадку начали ликвидировать еще в июне, из-за чего на месте появились специальные таблички. Зона ограждается лентой, однако ее убирают. По этой причине сотрудники мэрии хотят полностью убрать скейт-площадку.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками. Об этом рассказала первый заместитель минкульта РТ Юлия Адгамова.

Кроме того, мы говорили, что в Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября 2024 года, приедут звезды из Турции.