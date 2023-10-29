«Поезд здоровья» прибыл в Казань

В Казань прибыл "Поезд здоровья. Вместе против диабета". Этот поезд предоставляет жителям города возможность получить консультации врачей и пройти профилактический осмотр. Внутри вагонов установлено все необходимое оборудование для проведения разнообразных медицинских процедур.

Все жители Казани могут сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы, холестерина и гликированного гемоглобина. Кроме того, им доступны ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие медицинские процедуры в зависимости от их медицинских показателей. Основное внимание будет уделено выявлению сахарного диабета и возможным рискам его возникновения.

Часы работы "Поезда здоровья" в Казани: до 17:00 29 октября и с 9:00 до 13:00 30 октября.