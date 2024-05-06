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Пьетрини покидает «Динамо-Ак Барс»

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Сезон женской суперлиги подошел к финалу, и команда "Динамо-Ак Барс" впервые за четыре года смогла подняться на вершину таблицы. Тем не менее, клуб уже сейчас занят формированием состава на предстоящий сезон.

Первой, кто покинул команду, стала Елена Пьетрини, как сообщили соцсети казанского клуба в специальной публикации. Итальянка присоединилась к команде в 2023 году, перейдя из "Савино дель Бене" и набрав за сезон 360 очков.

Напомним, что в составе сборной Италии Пьетрини выиграла Чемпионат Европы и Лигу наций.

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