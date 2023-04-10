Под Казанью в лобовом столкновении легковых автомобилей пострадали пять человек

Пятеро человек пострадали в лобовом ДТП в Пестречинском районе РТ. Все случилось под Казанью, на 10-м километре трассы Сокуры-Обухово.

Столкнулись "Ларгус" и "Логан", предварительно, по причине того, что один из водителей не справился с управлением.

Пострадали оба автомобилиста, а также три пассажира "Рено". Все они доставлены в РКБ, ими занимаются медики, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.