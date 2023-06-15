"Определены ресурсные возможности тела": Ильдар Хайруллин доехал на велосипеде до Урала
Илона Колмыкова
Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи Ильдар Хайруллин доехал до Урала на велосипеде. Он поделился впечатлениями от поездки на своей странице в социальных сетях, а также опубликовал фотографии. Мужчина рассказал, что на шесть дней ему удалось преодолеть расстояние в 840 километров.
Он отметил, что теперь им были определены ресурсные возможности тела и велосипеда.
- Движение вперед через преодоление. Зарядился, теперь главное, не растерять, - пишет он.
Ильдар Хайруллин уже не первый год увлекается туризмом. Он с молодости занимается СТЭМом и спортом, из-за чего для него маршрут оказался не слишком тяжелым.