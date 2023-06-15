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"Определены ресурсные возможности тела": Ильдар Хайруллин доехал на велосипеде до Урала

Экс-главврач БСМП Набережных Челнов отправился в велосипедный тур на Урал
"Определены ресурсные возможности тела": Ильдар Хайруллин доехал на велосипеде до Урала

Илона Колмыкова

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Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи Ильдар Хайруллин доехал до Урала на велосипеде. Он поделился впечатлениями от поездки на своей странице в социальных сетях, а также опубликовал фотографии. Мужчина рассказал, что на шесть дней ему удалось преодолеть расстояние в 840 километров.

Он отметил, что теперь им были определены ресурсные возможности тела и велосипеда.

- Движение вперед через преодоление. Зарядился, теперь главное, не растерять, - пишет он.

Ильдар Хайруллин уже не первый год увлекается туризмом. Он с молодости занимается СТЭМом и спортом, из-за чего для него маршрут оказался не слишком тяжелым.

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