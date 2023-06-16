Оценивают по нескольким критериям: в Казани пройдет конкурс на лучшее цветочное оформление дворов
Яна Лаушкина
В Советском районе Казани начался конкурс на лучшее цветочное оформление дворов и площадок под названием "Цветущий Советский". В нем могут принимать участие местные жители, предприятий и организации.
Члены жюри будут выбирать самые цветочные дворики и площадки, а работы будут оценивать по нескольким критериям:
- Оригинальность;
- Использование современных технологий;
- Умение обращаться с растениями;
- Удобство обслуживания.
Конкурс будет проводиться в два этапа. Прием заявок будет идти до 15 августа 2023 гоа на электронную почту sovblag@mail.ru. Итоги конкурса поведут еще спустя месяц - 15 сентября. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
Участники конкурса получат благодарственные письма, а победители - призы и подарки. Будет проведено и голосование на приз зрительский симпатий.