Оценивают по нескольким критериям: в Казани пройдет конкурс на лучшее цветочное оформление дворов

В Советском районе Казани проведут конкурс на лучшее цветочное оформление двориков

В Советском районе Казани начался конкурс на лучшее цветочное оформление дворов и площадок под названием "Цветущий Советский". В нем могут принимать участие местные жители, предприятий и организации.

Члены жюри будут выбирать самые цветочные дворики и площадки, а работы будут оценивать по нескольким критериям:

Оригинальность;

Использование современных технологий;

Умение обращаться с растениями;

Удобство обслуживания.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Прием заявок будет идти до 15 августа 2023 гоа на электронную почту sovblag@mail.ru. Итоги конкурса поведут еще спустя месяц - 15 сентября. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Участники конкурса получат благодарственные письма, а победители - призы и подарки. Будет проведено и голосование на приз зрительский симпатий.