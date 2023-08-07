Общая площадь - 2 миллиона квадранты метров: в Казани программа «Наш двор» выполнена на 76%

Программа «Наш двор» в Казани в 2023 году выполнена на 76%

В Казани по республиканской программе «Наш двор» было проведено благоустройство дворовых территорий 169 домов. На еще 224 территориях работы продолжаются. На 80 объектах проводят подготовку к замене инженерных коммуникацией. Общее выполнение программы на данный момент достигло 76%.

Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя Игорь Куляжев, всего в этом году в программу были включены 473 многоквартирных дома, а общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - больше 530 тысяч квадратных метров. Отмечается, что за три года были благоустроены придомовые территории 1 356 домов. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составила 2 миллиона квадратных метров.

Игорь Куляжев подчеркнул, что при реализации работ в фокусе внимания соблюдение баланса парковочных мест, детских площадок, зеленых зон, а также нормативов проездов и тротуаров по ширине.