Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ново-Савиновский район Казани 11 сентября был без света

Все случилось в 17:22

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Ново-Савиновском районе региональной столицы случилось аварийное отключение электричества. Вчера вечером около «Чаши» стали скапливаться машины из-за неработающих светофоров, пишет «БИЗНЕС Online».

Все случилось в 17:22. Электроэнергии не было на ул. Абсалямова, С. Хакима, Чистопольской, Бондаренко, Меридианной и на пр. Ямашева. Некоторые магазины и кафе оказались временно закрыты.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка на ул. Декабристов вчера (на момент 17:43) достигла 1,7 км. Кроме того, по всей Казани фиксировались заторы в 6 баллов.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября 2024 года, ограничат движение.

Ограничения будут введены в четверг с началом работ по устройству верхнего слоя асфальта и будут продолжаться до окончания всех необходимых работ.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

день назад

В Татарстане продолжается сезон покупок к школе

служба удаления плесени

Новости Татарстана

день назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

ремонт телевизоров hisense в Москве

Новости Казани

22 часа назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости Казани

день назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

14 часов назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Новости Татарстана

15 часов назад

ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 10 сентября введены временные ограничения
Новости Татарстана
15 часов назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Мужчина сообщил, что художники писали  деву Мар...

Новости Казани

36 минут назад

Ново-Савиновский район Казани 11 сентября был без света

Важное в РТ

день назад

МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Татарстана

56 минут назад

38-летний инженер из Казани перевел интерфейс «Телеграма» на татарский язык

Новости Казани

10 часов назад

14 сентября в Казани состоится музыкальное событие ТОН
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
15 часов назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Новости Татарстана

13 часов назад

В Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября ограничат движение

Новости Казани

16 часов назад

Благоустройство Голубых озер завершится осенью

Новости Казани

16 часов назад

Светлана Журова поддержала идею провести Параигры в Казани
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
5 дней назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
В Татарстане в четверг будет до +29 градусов
Новости Татарстана
15 часов назад

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов