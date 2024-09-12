Ново-Савиновский район Казани 11 сентября был без света

В Ново-Савиновском районе региональной столицы случилось аварийное отключение электричества. Вчера вечером около «Чаши» стали скапливаться машины из-за неработающих светофоров, пишет «БИЗНЕС Online».

Все случилось в 17:22. Электроэнергии не было на ул. Абсалямова, С. Хакима, Чистопольской, Бондаренко, Меридианной и на пр. Ямашева. Некоторые магазины и кафе оказались временно закрыты.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка на ул. Декабристов вчера (на момент 17:43) достигла 1,7 км. Кроме того, по всей Казани фиксировались заторы в 6 баллов.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября 2024 года, ограничат движение.

Ограничения будут введены в четверг с началом работ по устройству верхнего слоя асфальта и будут продолжаться до окончания всех необходимых работ.