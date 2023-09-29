Низкая вероятность осадков: в Казани завтра ожидается туман и теплая погода

В Казани 30 октября ожидается туман и теплая погода

В Казани в эти выходные температура воздуха будет держаться на отметках от 18 до 23 градусов тепла. Под влиянием антициклона вероятность осадков небольшая, сообщают специалисты Гидрометцентра РТ.

В ночь с 29 на 30, а также завтра утром местами по областной столице ожидается туман. Днем температура воздуха поднимется до 16-18 градусов, осадков не предвидится.

В целом же по РТ под влиянием антициклона есть небольшая вероятность осадков. Ночью похолодает до 4-9 градусов, а вот днем столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов.

В понедельник местами синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем прогреется до 16-21 градуса.