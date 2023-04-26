В Казани на улицах к лету высадят 3 миллиона цветов

На казанских улицах в этом году до наступления лета планируется высадить 3 миллиона цветов. Половину - 1,5 миллиона - посадит "Горводзеленхоз". Также будут установлены более 2 тысяч цветочных кашпо, информирует мэрия столицы Татарстана.

Высаживать всю эту красоту планируется начать с конца мая. Однако в пямятных местах перед Днем Победы сажать цветы планируется и раньше.

Уже до 5 мая цветы появятся в парке Победы, на улицах Урицкого и Петрова.