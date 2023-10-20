Назначен новый генконсул Турции в Казани

Новым генконсулом Турции в Казани назначен Угур Йылмыз.

На этом посту он сменил Исмета Эрикана, который был консулом Турции в Казани с 2019 года. Летом 2022 года он принял решение завершить дипломатическую миссию в РТ.

Новый консул начинал дипкарьеру в 1998 году. три года был сотрудником представительства Турции при ООН в Нью-Йорке, потом трудился в МИД Турции, был сотрудником посольства Турции в Вашингтоне. До 2019 году был заместителем генконсула в Эдинбурга, потом - советником в Багдаде.