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Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете Tele2»

Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете Tele2»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 выявила особенности поведения пользователей сервиса «Маркет Tele2», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. В 2022 году число пользователей площадки выросло на 12%. Самыми активными стали клиенты оператора из Москвы, Челябинска, Иркутска, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Всего за год абоненты купили на «Маркете Tele2» более 300 млн минут.

За 2022 год число пользователей «Маркета Tele2» выросло на 12%. Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 10%, а число покупателей увеличилось на 16%. Количество купленных лотов в 2022 году выросло на 21%. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи. Всего за прошлый год клиенты оператора купили на «Маркете Tele2» более 300 млн минут.

Активнее всего в прошлом году «Маркетом Tele2» пользовались в Москве, Челябинске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. Больше упорства в продажах проявили клиенты Tele2 из Ярославля, Иванова и Самары: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.

Главный «товар» площадки – мобильный интернет: лоты с гигабайтами стали самые популярные у клиентов. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4,7 до 5,4 Гб. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Хакасии, которые в среднем в течение года покупали больше гигабайтов. Больше других на продаже гигабайтов в абсолютном значении заработали абоненты Москвы.

Исследование охватило пользователей «Маркета Tele2». Период исследования – 2022 год. «Маркет Tele2» – это онлайн-площадка, где абоненты оператора покупают и продают гигабайты, минуты и SMS из своих пакетов. Сервис доступен в приложении «Мой Tele2» и в личном кабинете на сайте оператора.

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