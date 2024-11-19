Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На стройках в Казани и Чебоксарах выявлено 400 уклонистов от постановки на учет

Проверочные мероприятия будут продолжены

Предоставлено изданию

Подписаться в Telegram

384 военным следственном отделом СК РФ во взаимодействии с военными комиссариатами Республики Татарстан и Чувашской Республике, а также с Управлениями по вопросам миграции МВД РТ и МВД Чувашии, а также с подразделениями Росгвардии проведены в 2024 году 13 оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных стройобъектах Казани и Чебоксар с целью противодействия незаконной миграции, а также по выявлению лиц, приобретших Российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В результате проведенной работы на воинский учет в ноябре 2024 года поставлены 45 мигрантов, а всего в текущем году поставлены свыше 400 мигрантов, которые приобрели гражданство России.
Проверочные мероприятия будут продолжены.

Разъясняется, что ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

За указанное преступление предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Важное в РТ

22 часа назад

«ВТБ Мои Инвестиции» выяснили, кто самый консервативный инвестор в Татарстане

прусаков москва таракан

Новости Казани

день назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Новости Татарстана

3 дня назад

Какие направления пригорода Казани перспективны?

отремонтировать деревянное окно в Москве

Новости Казани

3 часа назад

Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей

Новости Казани

21 час назад

В Казани алабай напал на шпица с ребенком

Новости Татарстана

день назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане 3-месячный младенец умер около бабушки

Новости Татарстана

день назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка
Лонгриды
3 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Казани

2 часа назад

Власти хотят создать центр компетенций татарской кухни

Интересное в Казани

день назад

"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как профессионалы выбирают участки для коттеджных поселков под Казанью

Новости Казани

2 часа назад

Власти высказались о Портовой и центре Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

2 жутких ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача
На стройках в Казани и Чебоксарах выявлено 400 ...
Новости Казани
53 минуты назад

На стройках в Казани и Чебоксарах выявлено 400 уклонистов от постановки на учет

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанец окажется в суде за насилие в отношении 2 дочерей сожительницы

Новости Татарстана

22 часа назад

ХАЯТ Россия запускает новую линию по производству бумажных изделий в Татарстане

Новости Казани

23 часа назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани
В республике Татарстан за месяц доля ипотечных ...
Важное в РТ
5 дней назад

В республике Татарстан за месяц доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла до 74% — Домклик.