На стройках в Казани и Чебоксарах выявлено 400 уклонистов от постановки на учет

384 военным следственном отделом СК РФ во взаимодействии с военными комиссариатами Республики Татарстан и Чувашской Республике, а также с Управлениями по вопросам миграции МВД РТ и МВД Чувашии, а также с подразделениями Росгвардии проведены в 2024 году 13 оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных стройобъектах Казани и Чебоксар с целью противодействия незаконной миграции, а также по выявлению лиц, приобретших Российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В результате проведенной работы на воинский учет в ноябре 2024 года поставлены 45 мигрантов, а всего в текущем году поставлены свыше 400 мигрантов, которые приобрели гражданство России.

Проверочные мероприятия будут продолжены.

Разъясняется, что ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

За указанное преступление предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.