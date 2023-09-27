На сайте будет задаваться диагноз: в Казани хотят создать маршрутизатор для людей с инвалидностью

Депутат Казгордумы планируют создать маршрутизатор для людей с инвалидностью

Далия Гайнанова, депутат Казанской городской Думы, выступила с предложением о создании на портале госуслуг вкладки для людей с инвалидностью и их родственников. Она отметила, что в специальном разделе можно будет узнать о доступных возможностях оформления документов и той помощи, которую готовы предоставить общественные организации.

Депутат пояснила, что на сайте будет задаваться диагноз ребенка, после чего выдается информация о том, что он может получить необходимое лечение, обучаться, какие НКО и фонд занимаются детьми с такими заболеваниями. Идею поддержали в Татарстане.

В ближайшее время проект будут презентовать в Министерстве труда Российской Федерации. Ранее по инициативе Далии Гайнановой в Казани был открыт инклюзивный центр «Все для детей», где расположена швейная мастерская и коворкинг.