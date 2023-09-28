«Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывают страны Запада»: в Казани предложили создать Ассоциацию городов БРИКС
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В Казани предложили создать Ассоциацию городов БРИКС и закрепить ее статус. Напомним, что именно столица Татарстана примет саммит объединения в 2024 году.
С инициативой выступил глава города Ильсур Метшин на открытии II Казанского международного юридического форума. Он отметил, что необходимость создания новой структуры, ассоциации городов Брикс, на сегодняшний день очевидна, так как у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене.
«Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывают страны Запада на остальной мир — и осознаем, что альтернативой этому давлению могут быть только новые политические площадки. Поэтому на этом представительном форуме я выступаю с инициативой создать Ассоциацию городов БРИКС и юридически закрепить ее статус».