Мастер-классы и танцевальные баттлы: как прошел фестиваль уличных культур «УРАМ» в Казани

Фестиваль уличных культур «УРАМ» в Казани посетили 10 тысяч участников

Юбилейный фестиваль уличных культур «УРАМ» посетили около десяти тысяч человек. Прошло мероприятие в одноименном экстрим-парке. В этом году его проводили в пятый раз.

Зрители смогли посмотреть, как дети, подростки и взрослые выполняют трюки на роликах, лонгбордах, скейтбордах, самокатах и BMX. В программе также были танцевальные баттлы, воркаут и паркур, баскетбол на 3х3, а также бразильское джиу-джитсу.

Свои лучшие шутки и три шоу «Что бы ты выбрал?», «SOS-шоу» и «Биг Спешиал Шоу» продемонстрировал стендап-клуб «КлуП». На площадке проходили мастер-классы по UX/UI-дизайну, рисованию и каллиграфии. В интерактивных зонах была представлена выставка японских спортивных и легковых машин, платформы «Другое Дело» со спецзаданиями и много другое.

Одной из наиболее посещаемых точек стала фотозона «На высоте». Все желающие могли поднять вверх по пиканиске и сделать фото на фоне экстрим-парка и панорамы Казани.