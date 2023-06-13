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Лошадь бросилась под "КАМАЗ": во время Сабантуя в Татарстане погибла юная девушка

Во время Сабантуя в Татарстане под колесами "КАМАЗа" погибла 17-летняя девушка
Лошадь бросилась под "КАМАЗ": во время Сабантуя в Татарстане погибла юная девушка

Яна Лаушкина

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В Тукаевском районе Татарстана во время прогулки на лошадки погибла 17-летняя девушка. Как сообщает chelny-izvest.ru, девушка любила этих животных и не упускала возможности прокатиться верхом.

Трагедия произошла в субботу, 10 июня. В поселке Новый проводился Сабантуй, со всей округи приехали зрители и участники мероприятия.

Сообщается, что в этот момент девушка каталась на лошади, а рядом с ней находился жеребенок. В какой-то момент на дороге появился грузовик и в этот момент жеребенок бросился на проезжую часть. Кобыла, конечно, метнулась за ним. Лошадь оказалась напугана и сбросила девушку-наездницу прямо под "КАМАЗ". Девушка скончалась на месте происшествие. На данный момент ведется следствие, будет установлено, кто виноват в произошедшей трагедии. Сообщается, что за рулем грузовика был местный житель. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал "Казань News".

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