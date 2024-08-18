Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

В Казани автоинспекторы оказали помощь 14-летне...

runews24.ru

Подписаться в Telegram

В Казани автоинспекторы оказали помощь 14-летнему подростку, который по неосторожности отрубил себе пальцы. Мальчик случайно ударил по руке топором, когда рубил дрова. Родители незамедлительно отвезли его в медицинское учреждение, но их поездка осложнилась затором на дороге, и они двигались очень медленно.

Ситуация развивалась стремительно: в момент, когда семья достигла перекрестка, перед ними возникла пробка. Мать подростка, полная паники, понимала, что каждую минуту на счету. В безвыходной ситуации мать юноши обратилась к сотруднику ДПС. Полицейский оперативно передал информацию в дежурную часть и самостоятельно транспортировал семью в детскую республиканскую клиническую больницу.

Важные минуты решили всё: благодаря слаженным действиям службы и родных, подростку была оказана необходимая помощь, и ситуация закончилась благополучно.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

сетка противотараканная

Новости Казани

час назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Интересное в Казани

2 дня назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

установка распашных ворот в Санкт-Петербурге

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Новости Казани

9 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Казани

час назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Татарстана

день назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Новости России
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

час назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Татарстана

час назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
9 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей

Новости Казани

5 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
В Казани на строительство нового парка выделили...
Новости Татарстана
21 час назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей