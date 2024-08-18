Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

В Казани автоинспекторы оказали помощь 14-летнему подростку, который по неосторожности отрубил себе пальцы. Мальчик случайно ударил по руке топором, когда рубил дрова. Родители незамедлительно отвезли его в медицинское учреждение, но их поездка осложнилась затором на дороге, и они двигались очень медленно.

Ситуация развивалась стремительно: в момент, когда семья достигла перекрестка, перед ними возникла пробка. Мать подростка, полная паники, понимала, что каждую минуту на счету. В безвыходной ситуации мать юноши обратилась к сотруднику ДПС. Полицейский оперативно передал информацию в дежурную часть и самостоятельно транспортировал семью в детскую республиканскую клиническую больницу.

Важные минуты решили всё: благодаря слаженным действиям службы и родных, подростку была оказана необходимая помощь, и ситуация закончилась благополучно.