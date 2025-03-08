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Казань вошла в список городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгоро...

Фотограф: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8112184/

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Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург вошли в число городов-миллионников с самыми высокими ценами на вторичное жилье. Об этом сообщили в «Яндекс Недвижимости».

При этом Казань заняла первое место по темпам роста цен на вторичном рынке — за февраль стоимость жилья увеличилась на 1,9%. В тройку лидеров также вошли Воронеж (+1,5%) и Челябинск (+1,3%).

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, цены на вторичное жилье продолжают расти, так как ключевая ставка остается неизменной. Если бы ставка повысилась, это могло бы привести к снижению цен, поскольку дорогие кредиты заставляют продавцов чаще соглашаться на торг с покупателями, имеющими наличные средства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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