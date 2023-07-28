Казань оказалась на третьем месте: был подведен рейтинг город по индексу цифровизации

Казань попала в топ-3 городов по индексу цифровизации хозяйства

Казань вошла в топ-3 города по индексу цифровизации городского хозяйства по итогам прошлого года. Награду главе управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрию Кремлеву вручил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Индекс рассчитывали для больше 200 городов, принимавших участие в проекте министерства «Умный город». Они были оценены по нескольких категориям: крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры. В числе крупнейших городов Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург, а вот на третьем месте оказалась Казань.

Проект реализуется Минстроем РФ с 2018 годао Его цель - повышение конкурентоспособности городов и формирование эффективно системы управления хозяйством, а также создание безопасных и комфортных условий жизни.