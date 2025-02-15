Как пройдет XIII республиканский ифтар в Казани?

XIII республиканский ифтар пройдет 19 марта на территории «Казань-Экспо» и станет одним из самых масштабных мероприятий месяца Рамадан. Ожидается, что участие в нем примут 13 тысяч человек, включая делегатов и гостей съезда Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), на котором состоятся выборы нового муфтия республики.

Съезд пройдет до полудня, а ближе к заходу солнца (19 марта в 17:56) участники вновь соберутся на площадке для коллективного разговения. Ожидается, что в обоих мероприятиях примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Программа ифтара: выставка и благотворительная акция

Культурная часть мероприятия будет посвящена Году защитника Отечества. В фойе «Казань-Экспо» развернут выставку, связанную с СВО, а также, возможно, экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, предоставленную одним из республиканских музеев. Помимо этого, организуют сбор средств в поддержку военнослужащих.

Меню и организационные детали

Что касается угощения, то организаторы рассматривают возможность изменить основное блюдо. Вместо традиционного узбекского плова гостям могут предложить картошку с мясом или азу. Окончательное меню будет утверждено ближе к началу уразы.

Организаторами ифтара остаются директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов, основатель «Туган Авылым» Радик Абдрахманов и ДУМ РТ во главе с Камилем Самигуллиным.