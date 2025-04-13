Ильсур Метшин объяснил, почему не закончен ремонт у подземного перехода ТЦ «Кольцо»

Подземный переход в центре Казани у ТЦ «Кольцо» до сих пор не обновлён, хотя ремонтные работы начались еще в прошлом году. Мэр города Ильсур Метшин в марте поручил довести дело до конца текущего года, но когда завершится капитальный ремонт, власти не сообщают.

Воспоминания мэра и затянувшаяся реконструкция

По словам градоначальника, он отлично помнит этот переход с тех времён, когда сам работал в администрации Советского района. Метшин признал, что за прошедшие десятилетия переход почти не изменился и сильно уступает по виду аналогичным объектам возле парка Горького и на Горьковском шоссе.

Работы на объекте начались в мае прошлого года: торговые павильоны частично закрыли, и по проекту пешеходная зона должна была стать просторнее и светлее. Однако после установки витражей реконструкция резко прекратилась.

Судьба торговых точек и арендаторов

В 2019 году обсуждалось полное закрытие 27 торговых точек из-за окончания срока аренды. Тем не менее, предпринимателям удалось сохранить бизнес. Помещения управляются ООО «Сагаис», одним из учредителей которого является Рестам Салахов. В 2023 году компания снова выиграла торги на установку торговых павильонов, договор будет действовать до 2033 года. Несмотря на очередной этап реконструкции, ООО «Сагаис» в нём не участвует — за ремонт отвечает исполком города.

От подземки к улице

Архитекторы студии Heads Group предлагали заменить подземный переход наземным, включив это в проект реконструкции ТЦ «Кольцо». Однако идея так и осталась на бумаге — переход продолжает существовать, пусть и в старом виде. По информации мэрии, в 2025 году планируется начать проектирование ремонта, но конкретных сроков реализации пока нет — из-за высокой стоимости работ.

Критика от горожан и экспертов

Редактор телеграм-канала «Казанец» Денис Семёнов назвал текущее состояние перехода неудовлетворительным: он мрачный, тесный, панели павильонов ломаются, а пространство загромождено. По его мнению, убрать киоски и провести реконструкцию за счёт бюджета было бы разумнее, чем поддерживать существующее неудобное положение дел.

С ним соглашается и урбанист Василь Закиев, считающий, что наличие только подземного способа пересечения улицы Пушкина — пережиток прошлого. Он выступает за создание наземного перехода между улицами Баумана и Петербургской. Такая мера, по его мнению, не повлияет на транспортный поток, но сделает пространство доступнее и логичнее с точки зрения городской среды.

Что говорит стратегия развития города

В рамках «Стратегии Казани — 2030» с 2025 по 2027 год в развитие инфраструктуры планируют вложить более 10 миллиардов рублей. Власти обещают обновить переход, улучшив освещение, навигацию, предусмотреть безбарьерную среду, общественный туалет и отопление в холодное время года. Однако даже с учётом этих планов, жители города пока не получили чётких гарантий по срокам окончания работ.