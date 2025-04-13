Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

Ильсур Метшин объяснил, почему не закончен ремонт у подземного перехода ТЦ «Кольцо»

Подземный переход в центре Казани у ТЦ «Кольцо»...

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подписаться на Дзен.канал

Подземный переход в центре Казани у ТЦ «Кольцо» до сих пор не обновлён, хотя ремонтные работы начались еще в прошлом году. Мэр города Ильсур Метшин в марте поручил довести дело до конца текущего года, но когда завершится капитальный ремонт, власти не сообщают.

Воспоминания мэра и затянувшаяся реконструкция

По словам градоначальника, он отлично помнит этот переход с тех времён, когда сам работал в администрации Советского района. Метшин признал, что за прошедшие десятилетия переход почти не изменился и сильно уступает по виду аналогичным объектам возле парка Горького и на Горьковском шоссе.

Работы на объекте начались в мае прошлого года: торговые павильоны частично закрыли, и по проекту пешеходная зона должна была стать просторнее и светлее. Однако после установки витражей реконструкция резко прекратилась.

Судьба торговых точек и арендаторов

В 2019 году обсуждалось полное закрытие 27 торговых точек из-за окончания срока аренды. Тем не менее, предпринимателям удалось сохранить бизнес. Помещения управляются ООО «Сагаис», одним из учредителей которого является Рестам Салахов. В 2023 году компания снова выиграла торги на установку торговых павильонов, договор будет действовать до 2033 года. Несмотря на очередной этап реконструкции, ООО «Сагаис» в нём не участвует — за ремонт отвечает исполком города.

От подземки к улице

Архитекторы студии Heads Group предлагали заменить подземный переход наземным, включив это в проект реконструкции ТЦ «Кольцо». Однако идея так и осталась на бумаге — переход продолжает существовать, пусть и в старом виде. По информации мэрии, в 2025 году планируется начать проектирование ремонта, но конкретных сроков реализации пока нет — из-за высокой стоимости работ.

Критика от горожан и экспертов

Редактор телеграм-канала «Казанец» Денис Семёнов назвал текущее состояние перехода неудовлетворительным: он мрачный, тесный, панели павильонов ломаются, а пространство загромождено. По его мнению, убрать киоски и провести реконструкцию за счёт бюджета было бы разумнее, чем поддерживать существующее неудобное положение дел.

С ним соглашается и урбанист Василь Закиев, считающий, что наличие только подземного способа пересечения улицы Пушкина — пережиток прошлого. Он выступает за создание наземного перехода между улицами Баумана и Петербургской. Такая мера, по его мнению, не повлияет на транспортный поток, но сделает пространство доступнее и логичнее с точки зрения городской среды.

Что говорит стратегия развития города

В рамках «Стратегии Казани — 2030» с 2025 по 2027 год в развитие инфраструктуры планируют вложить более 10 миллиардов рублей. Власти обещают обновить переход, улучшив освещение, навигацию, предусмотреть безбарьерную среду, общественный туалет и отопление в холодное время года. Однако даже с учётом этих планов, жители города пока не получили чётких гарантий по срокам окончания работ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

Новости Казани

день назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

обработка тараканов газом

Новости Казани

21 час назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога

"занятия фитнес-йогой в Москве"

Не у нас

день назад

Ученые фиксируют смещение Северного полюса

Новости Казани

22 часа назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Не у нас

18 часов назад

Ученые выяснили, какой вид кофе самый безопасный ля здоровья

Новости Казани

6 часов назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Новости Казани

минуту назад

На озере Кабан в Казани заметили редких птиц — уток-огарей

Новости Казани

час назад

Ильсур Метшин объяснил, почему не закончен ремонт у подземного перехода ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

4 часа назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Новости Казани

4 часа назад

Туристы готовы переплатить, но приехать в Казань на майские праздники
В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом

Не у нас

18 часов назад

В Тихом океане начался период потепления - ждать ли теплой погоды?

Не у нас

18 часов назад

Ученые открыли новый грибок, который превращает пауков "зомби"

Не у нас

18 часов назад

Заявления Илона Маска о колонизации Марса через 20 лет обманчивы

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финал...
Интересное в Казани
5 дней назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов