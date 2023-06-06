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Их доля около 13%: в Татарстане среди должников по алиментам есть и мамы

В Татарстане 13% от общего числа должников по алиментам - мамы
Их доля около 13%: в Татарстане среди должников по алиментам есть и мамы

Яна Лаушкина

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Мамы-должницы составили около 13% от общего числа должников по алиментным платежам в Татарстане, о чем сообщил в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Он рассказал, что на сегодняшний день в работе у приставов 25 140 исполнительных производств о взыскании алиментов, из которых около четырех тысяч возбудили только в этом году.

Стало известно, что часть должников - мамы. Их доля около 13% от общего количества.

С начала года приставам удалось взыскать с татарстанских должников 388 миллионов алиментных платежей, что почти на 150 миллионов большей, чем за тот же период прошлого года.

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