Идея движения и скорости: в Казани пройдет Pop-up выставка местных художников

Pop-up выставка художников Казани откроется в парке «Черное озеро»

В Казани в парке «Черное озеро» 6 августа откроется pop-up выставка художников Казани под названием «Уравнение движения». Свои работы продемонстрируют Рустем Салихов, Катерина Конюхова, Александр лопаткин, Варя Обшивалкина, Елена Волкова и другие.

В названии выставки была заложена идея движения, эмоциональных характеристик, скорости. Каждое из произведений, представленных здесь, можно объединить с другим по принципу сходства или различия образов, что придет ритм и динамику экспозиции.

Выставка откроется в 15:00 в перголе парка. Работы можно будет посмотреть до 25 августа.

Параллельно с выставкой будет проведена и серия лекций, мастер-классов и встреч. К примеру, 6 августа клинический психолог Анастасия Ивашкевич расскажет о синдроме самозванца и как с ним бороться, а также о том, что делать, если хочется «сбежать» из творчества.