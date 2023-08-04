Новости Казани
· Полина Модестова

Идея движения и скорости: в Казани пройдет Pop-up выставка местных художников

Pop-up выставка художников Казани откроется в парке «Черное озеро»
Подписаться в Telegram

В Казани в парке «Черное озеро» 6 августа откроется pop-up выставка художников Казани под названием «Уравнение движения». Свои работы продемонстрируют Рустем Салихов, Катерина Конюхова, Александр лопаткин, Варя Обшивалкина, Елена Волкова и другие.

В названии выставки была заложена идея движения, эмоциональных характеристик, скорости. Каждое из произведений, представленных здесь, можно объединить с другим по принципу сходства или различия образов, что придет ритм и динамику экспозиции.

Выставка откроется в 15:00 в перголе парка. Работы можно будет посмотреть до 25 августа.

Параллельно с выставкой будет проведена и серия лекций, мастер-классов и встреч. К примеру, 6 августа клинический психолог Анастасия Ивашкевич расскажет о синдроме самозванца и как с ним бороться, а также о том, что делать, если хочется «сбежать» из творчества.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Выступать будут живым звуком: в Казани в сентябре пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение»

Интересное в Казани

день назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

обработка от тараканов в квартире по москве и мо

Новости Казани

день назад

Планируют внедрить до конца года: для Казани была разработана новая маршрутная сеть

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

ремонт оргтехники москва в Москве

Новости Казани

9 часов назад

Несколько домов будут демонтированы: в Казани может появиться новый парк

Новости Татарстана

день назад

«В этом были виноваты сами мобилизованные»: депутат Госсовета Татарстана рассказал о проблемах прошедшей мобилизации

Новости Татарстана

день назад

Аттракционы вместо краснокнижных растений: активисты будут обращаться в прокуратуру из-за строительство «Кырлая»

Новости Татарстана

день назад

Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане

Новости Казани

день назад

Расположены частные дома: в Казани два земельных участка изымут из-за строительства моста
Лонгриды
4 часа назад

«Дорога разрушена, воды нет»: чем обернулось противостояние застройщика «Баунти» с жителями Тукаевского района

«Дорога разрушена, воды нет»: чем обернулось противостояние застройщика «Баунти» с жителями Тукаевского района

Новости Казани

14 минут назад

Идея движения и скорости: в Казани пройдет Pop-up выставка местных художников

Новости Татарстана

час назад

Состязания проводились в Уфе: Теннисист из Казани победил на I Летних играх сурдлимпийцев

Новости Казани

2 часа назад

Раскроют секреты: в Казани пройдет мастер-класс по изготовлению брелоков

Важное в РТ

5 часов назад

ВТБ ускорил в три раза передачу данных о мошенниках в Минцифры России
Принять участие может каждый: в Казани будут проходить тренировки проекта «Жизнелюб»
Новости Казани
3 часа назад

Принять участие может каждый: в Казани будут проходить тренировки проекта «Жизнелюб»

Новости Татарстана

5 часов назад

Попросил откат в натуральном виде: за взятку задержан замдиректора ГИСУ РТ

Новости Татарстана

5 часов назад

Сравнимо с алкогольным опьянением: водителей Татарстана предупредили о необходимости сохранять бдительность в жару

Новости Казани

6 часов назад

Ограничат продажу алкоголя: в Казани в день матча нельзя будет выпить
Интересное в Казани
4 дня назад

Подходят детям от 1 месяца до 7 лет: редакция нашла универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка в Казани