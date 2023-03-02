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Госсовет Татарстана планирует ввести в республике новые штрафы: придется раскошеливаться

Новые штрафы планирует ввести Госсовет РТ
Госсовет Татарстана планирует ввести в республике новые штрафы: придется раскошеливаться

Фото: открытые источники

Новые штрафы планирует ввести Госсовет Татарстана. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента республики.

Речь в документе идет онаказании за нарушение правил технической эксплуатации и пользования внеуличного транспорта.

За нарушение юрлицам или индивидуальным предпринимателям грозит административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц.

Для юридических лиц наказание варьируется от 20 до 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение сумма штрафа поднимется от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч для юридических.

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