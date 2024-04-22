Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Подписаться в Telegram

Крупное наводнение угрожает городу-побратиму Казани — Гуанчжоу. Это столица провинции Гуандун в Китае, пишет Nikkei Asia.

По информации издания, водохранилища уже достигли уровня наводнения. Министерство водных ресурсов КНР предупредило людей о ЧС.

В Гуандун уже больше 12 часов идет ливень с ветром. Спасатели эвакуируют десятки тысяч местных жителей. Так, стихия успела повредить некоторые энергообъекты, именно по этой причине в некоторых местах люди остались без электроснабжения.

Ранее мы писали о том, что в понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

службы на дом от тараканов в москве

Новости Татарстана

15 часов назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

ремонт сотовых телефонов санкт петербург в Санкт-Петербурге

Новости Казани

13 часов назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара

Новости Казани

17 часов назад

Для Казани и Набережных Челнов закупят 201 газомоторный автобус
Лонгриды
2 дня назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Казани

16 минут назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей

Новости Татарстана

15 часов назад

Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99,25%

Новости Татарстана

16 часов назад

В понедельник татарстанцам пообещали под +30 градусов тепла
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
2 дня назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Казани

16 часов назад

МЧС: стали известны подробности пожара у Колхозного рынка в Казани

Новости Казани

17 часов назад

Талые воды подмыли дорогу к Голубым озерам в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

249 млрд рублей потратили в Татарстане за 2023 год на улучшение дорог
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
6 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»