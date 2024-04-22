Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Крупное наводнение угрожает городу-побратиму Казани — Гуанчжоу. Это столица провинции Гуандун в Китае, пишет Nikkei Asia.

По информации издания, водохранилища уже достигли уровня наводнения. Министерство водных ресурсов КНР предупредило людей о ЧС.

В Гуандун уже больше 12 часов идет ливень с ветром. Спасатели эвакуируют десятки тысяч местных жителей. Так, стихия успела повредить некоторые энергообъекты, именно по этой причине в некоторых местах люди остались без электроснабжения.

Ранее мы писали о том, что в понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара.