В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара

По информации от Гидрометцентра РТ, в республике Татарстан ожидается дождь и тепло до +29 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность 22 апреля, с возможными кратковременными осадками. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 м/с, иногда достигая 14 м/с ночью.

Ночные температуры составят +9..+14 , а днем ожидается от +24 до +29 .