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· Полина Модестова

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Успешная предпринимательница из Татарстана записалась добровольцем в СВО
«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

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Телеканал «Вести Татарстана» рассказал историю о дизайнере из Татарстана, которая приняла решение оставить бизнес и отправиться в зону проведения спецоперации в качестве санитарки. Девушка подала документы на заключение контракта в Центре «Батыр».

Дизайнер - Малика Хабибуллина из Казани, которая приняла решение оставить свой бизнес по продаже мусульманской одежды, которым владела на протяжении 12 лет, чтобы оказать поддержку жителям Донбасса и российским бойцам. Она заявила, что с медицинским образование она попросту не может оставаться в сторону.

«Когда задают такой вопрос "Почему?", я удивляюсь, это гражданский долг перед страной», - заявляет Малика.

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