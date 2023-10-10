«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Успешная предпринимательница из Татарстана записалась добровольцем в СВО

Телеканал «Вести Татарстана» рассказал историю о дизайнере из Татарстана, которая приняла решение оставить бизнес и отправиться в зону проведения спецоперации в качестве санитарки. Девушка подала документы на заключение контракта в Центре «Батыр».

Дизайнер - Малика Хабибуллина из Казани, которая приняла решение оставить свой бизнес по продаже мусульманской одежды, которым владела на протяжении 12 лет, чтобы оказать поддержку жителям Донбасса и российским бойцам. Она заявила, что с медицинским образование она попросту не может оставаться в сторону.