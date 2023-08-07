«До целевого показателя - рукой подать»: глава Казани прокомментировал ремонт дорог в городе

Ильсур Метшин рассказал о ремонте дорог в Казани

В Казани в рамках нацпроект «Безопасные качественные дороги» подходит к концу ремонт четырех улиц: Хасана Туфана, Городской, Кулахметова и Адоратского. Продолжают проводить работы еще на восьми: Вересаева, Ленинградской, Ударной, Пржевальского, Камчатской, Поперечно-Отарской, Айдарова и Мира. Общение выполнение плана - 77%.

Глава Казани Ильсур Метшин отметил, что расходы на ремонт и строительство дорог выросли более чем в четыре раза, если сравнивать с 2018 годом. Он также поблагодарил главу РТ Рустама Минниханова, который детально вникает в вопросы ремонта и строительства дорог, а также выезжает на объекты. Помимо этого, раис республики проводит огромную работу с федеральным центром для того, чтобы иметь ресурсы для выполнения программ.

Глава Казани отметил, что это позволяет максимально приблизиться к заветным 85% дорог в нормативном состоянии, которые были поставлены федеральным центром в качестве цели. Он заявил, что до целевого показатели осталось рукой подать.